Erol Bulut'un sözleşme fesih maddesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Erol Bulut alınan sonuçlar sonrasında sorunlar yaşamaya devam ediyor. Pek çok otorite topun ağzında olduğunu savunsa da Fenerbahçe Erol Bulut’a destek çıkmaya devam ediyor. Yapılan açıklama ve araştırmalarda Erol Bulut’un Fenerbahçe ile olan Sözleşmesinin fesih maddesi belirtildi.

Erol Bulut’un Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmede bulunan bir madde dikkat çekiyor. Fesih maddesi adı altına sözleşmeye koyulan bu maddede ‘Ligin ilk yarısında ilk 4’e girilmezse sözleşme tek taraflı feshedilebilir’ maddesi yer alıyor.

Erol Bulut’un Fenerbahçe ile başar elde etmesi durumda 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk yaşanmama durumunda da bu madde devreye alınabilecek.

Erol Bulut zorda

Ali Koç yönetiminde ki Fenerbahçe’ye getirilen 4. Teknik direktör olan Erol Bulut’a pek çok kişi tarafından sezonu tamamlayamaz gözü ile bakıyor.