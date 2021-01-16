Erol Bulut'un raporu sonrasında 4 oyuncu ile yollar ayrılacak!

Sezon başında yaptığı toplam 18 transfer ile adından söz ettiren Fenerbahçe ara transfer döneminde de kaldığı yerden devam ederken Fenerbahçe Teknik direktörü Erol Bulut’un raporu doğrultusunda takımdan gönderilmesine karar verilen 4 isim açıklandı.

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil, Macar stoper Attila Szalai ve 23 yaşında ki Bright Osayi-Samuel transferlerinin gerçekleştirildiği günlerde takımdan ayrılması istenen 4 isim Erol Bulut’un raporu ile açıklandı.

Attila Szalai için Apollon Limasol ekibine 1,5 milyon Euro ödeme yapacak olan Fenerbahçe genç yıldızın sağlık kontrolleri sonrasında sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bright Osayi – Samuel transferini de gerçekleştiren Fenerbahçe oyuncu ile takıma sezon sonunda katılması ile ilgili sözleşme imzalattı. Çıktığı 24 resmi maçın 19’unda ilk 11’de başlayan Samuel 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’de 4 isim gönderilecek

Mesut Özil konusunda taraftarların büyük bir isteği olduğu bilinirken gelecek hafta içerisinde Mesut Özil ile ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.

Gönderilecek ilk isim olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyata alınacak. Ameliyat sonrasında en az 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Perotti’nin karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesinin feshedileceği açıklandı.

Lemos’ta Fenerbahçe’ye sezon başında katılan ancak istenilen performansı veremeyen bir oyuncu olarak dikkat çekerken basit hataları nedeniyle gönderilmesine karar verildi.

Ademi içinde işler istenildiği gibi gitmedi açıklamaları yapıldı. Türkiye ve Serie B’den takımlarla görüşmeleri olan Ademi’nin ilerleyen günlerde transferi ile ilgili net açıklamaya yapılacak.

Geçtiğimiz sezondan beri sorunların yaşandığı Faslı Nabil Dirar’ın takımdan ayrılacağı kesinleşti. Fransa ve Belçika’da talipleri olan Dirar’ın bu ara transfer döneminde takımdan kesin olarak ayrılacağı açıklandı.