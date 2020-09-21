Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!

Hatayspor maçı öncesinde yeni transferlerin sinyalini veren Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut maç öncesinde yaptığı açıklamalarda takıma daha katılacak birkaç oyuncu olduğunu dile getirdi.

Transferler devam edecek

Maç öncesi açıklamasında iki takımında galibiyetle başlamasına dikkat çeken Erol Hoca devam eden açıklamasında ilk lig maçımızı Kadıköy’de oynayacağız galibiyet almak hedefimiz dedi.

Açıklamalarına, ilk maçta çok eksiğimiz olmasına rağmen galip gelmeyi başardık. Hala eksiklerimiz var ama yaptığımız antrenmanlar ile hazırlanmaya devam ediyor. Hala teknik ekip olarak ideal 11’i kurmaya çalışıyoruz. Hücum hattına da gelecek transferler var. Hem bol gol atıp hem de seyir zevki yüksek maçlar istiyoruz dedi.