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Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!

Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, takıma hala katılacak oyuncuların olduğuna dikkat çekti. Hala eksik olduklarını dile getiren Teknik adam Erol Bulut çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 22:45
Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!
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Hatayspor maçı öncesinde yeni transferlerin sinyalini veren Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut maç öncesinde yaptığı açıklamalarda takıma daha katılacak birkaç oyuncu olduğunu dile getirdi.


Maç öncesi açıklamasında iki takımında galibiyetle başlamasına dikkat çeken Erol Hoca devam eden açıklamasında ilk lig maçımızı Kadıköy’de oynayacağız galibiyet almak hedefimiz dedi.

Transferler devam edecek

Açıklamalarına, ilk maçta çok eksiğimiz olmasına rağmen galip gelmeyi başardık. Hala eksiklerimiz var ama yaptığımız antrenmanlar ile hazırlanmaya devam ediyor. Hala teknik ekip olarak ideal 11’i kurmaya çalışıyoruz. Hücum hattına da gelecek transferler var. Hem bol gol atıp hem de seyir zevki yüksek maçlar istiyoruz dedi.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 22:45
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FenerbahçeErol BulutTransfer Açıklaması
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