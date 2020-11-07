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Erol Bulut'tan Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli oyunculara özel talimat!

Konyaspor maçı öncesinde oyuncuları ile özel olarak görüşen Erol Bulut savunma ve hücum hattı oyuncularına farklı farklı talimatlar verdi. Milli ara öncesinde galibiyet serilerini korumak isteyen Fenerbahçe'de Konyaspor maçının parolası mutlak galibiyet oldu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:09
Erol Bulut'tan Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli oyunculara özel talimat!
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Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Konyaspor’a karşı önde baskı kurmaları durumunda Konya ekibini hataya zorlayacaklarına dikkat çekti. Aynı zamanda Antalyaspor maçında çok pozisyona girmelerine rağmen gol bulmakta zorlandıklarını belirten Erol Hoca, son vuruşlarda dikkatli olacaklarını özellikle milli ara sonrasında bu konuyu çalışacaklarını belirtti.


Ligin 7 haftalık sürecinde 4 galibiyet 3 beraberlik alan Fenerbahçe Konyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde futbolcuları ile görüşen teknik adam Erol Bulut son vuruşlara dikkat edeceklerini belirtti.

Galibiyet serisi devam etmeli

Toplantıda galibiyete vurgu yapan Erol Bulut, ‘önde baskı yaparak Konyaspor’u hataya zorlayacağız. Antalya maçında çok gol kaçırdık bu maç son vuruşlara dikkat edelim.’ Dedi. Milli Araya galibiyetle girmek isteyen Erol Bulut takımı maçı kazanmaları için konuşmalara devam ediyor.

Riskli pas yapmayın

Savunma hattına özellikle uyarılarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ‘Tehlikeli bölgelerde riskli paslar yapmayın. Pas hataları savunmada eksik yakalanmamıza neden oluyor. Hücuma çıkarken güvenli çıkmalıyız.’ Dedi.

Hücum hattına özel emir

Hücum oyuncuları ile özel olarak görüşen Erol Bulut oyunculara son vuruşları yaparken sakin olmaları ve gol konusunda emin olmaları emrini verdi. Milli araya 3 puan ile girmek istediğini belirten Erol Bulut oyunculara maç öncesi talimatlarını verdi.



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:09
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Anahtar Kelimeler:
Erol BulutFenerbahçeKonyaspor
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