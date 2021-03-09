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Erol Bulut radikal kadro tercihiyle sonuca gitti

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut Konyaspor maçında radikal değişikliklere imza attı. Genç teknik adamın değişiklikleri dikkat çekti.

09 Mart 2021 Salı 12:00
Erol Bulut radikal kadro tercihiyle sonuca gitti
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Fenerbahçe dün Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0’la geçen sarı lacivertliler özellikle ilk yarıda oynadığı oyunla beğeni topladı.

Karşılaşmada teknik direktör Erol Bulut’un kadro tercihi de dikkat çekti. Genç teknik adam Konya maçının ilk 11’de sürpriz değişikliklere imza attı. Sakatlanan Mesut Özil’in yerine Pelkas’ın 10 numarada yer aldığı maçta, istenilen performansı bir türlü veremeyen Samatta’nın yerine ise forvette Thiam yer aldı.

Öte yandan son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan’da ilk 11’deki yerini Mert Hakan’a bıraktı. Son haftalarda kadroya alınmayan Caner Erkin bu maçta da kadroda yer almadı. Ayrıca geçen hafta Antalyaspor maçında yaptığı hatayla çok eleştirilen Tisserand yerine cezasını tamamlayan Serdar Aziz’de ilk 11’deki yerine döndü.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:00
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Anahtar Kelimeler:
Erol BulutFenerbahçe
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