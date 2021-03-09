Erol Bulut radikal kadro tercihiyle sonuca gitti

Fenerbahçe dün Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0’la geçen sarı lacivertliler özellikle ilk yarıda oynadığı oyunla beğeni topladı.
Öte yandan son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Ozan Tufan’da ilk 11’deki yerini Mert Hakan’a bıraktı. Son haftalarda kadroya alınmayan Caner Erkin bu maçta da kadroda yer almadı. Ayrıca geçen hafta Antalyaspor maçında yaptığı hatayla çok eleştirilen Tisserand yerine cezasını tamamlayan Serdar Aziz’de ilk 11’deki yerine döndü.
Son Güncelleme: 09.03.2021 12:00