Erol Bulut, Marcao’nun tokat attığına yönelik açıklamalar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erol Bulut kendisine sorulan Galatasaraylı Marcao’nun Türk oyuncu Halil Dervişoğlu’na tokat attığına yönelik soruya da yanıt verdi.
Galatasaray ve Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında, yaşanan bir ikili mücadele sonrasında Marcao’nun milli oyuncu Halil Dervişoğlu’na tokat attığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Daha sonrasında genç oyuncu olayla ilgili açıklamada bulunarak “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur” demişti.
Son Güncelleme: 13.10.2020 22:49