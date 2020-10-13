Erol Bulut, Marcao’nun tokat attığına yönelik açıklamalar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erol Bulut kendisine sorulan Galatasaraylı Marcao’nun Türk oyuncu Halil Dervişoğlu’na tokat attığına yönelik soruya da yanıt verdi.

Erol Bulut’un kendisine bu bağlamda sorulan soruya ne yanıt verdiğini Ahmet Ercanlar Youtube kanalında açıkladı. Ercanlar, Erol Bulut’un “Ben Altay (Bayındır) ile konuştum. Bir tokat olayı olduğunu öğrendim. Bu konu gördüğüm kadarıyla kapatılmaya çalışılıyor, bu hoş bir şey değil” dediğini aktardı.

Galatasaray ve Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında, yaşanan bir ikili mücadele sonrasında Marcao’nun milli oyuncu Halil Dervişoğlu’na tokat attığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Daha sonrasında genç oyuncu olayla ilgili açıklamada bulunarak “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur” demişti.