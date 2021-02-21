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Erol Bulut kime tepki gösterdi? Fenerbahçe'yi kim tehdit etti? Fenerbahçe ile Bein Sport arasındaki sorun ne?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yayıncı kuruluşun başkanı Rashed Al-Marri ve kanalın sunucusu Güntekin Onay’a tepki gösterdi. Erol Bulut, ‘’Kimse Fenerbahçe’yi tehdit edemez’’ dedi.

21 Şubat 2021 Pazar 20:02
Erol Bulut kime tepki gösterdi? Fenerbahçe'yi kim tehdit etti? Fenerbahçe ile Bein Sport arasındaki sorun ne?
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Son günlerde Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşun başkanı Rashed Al-Marri ve kanalın sunucusu Güntekin Onay’a tepki gösterdi. Erol Bulut, ‘’Kimse Fenerbahçe’yi tehdit edemez’’ dedi.

Konuşmalarını sürdüren Erol Bulut, ‘’Geçen hafta Kemal Ademi bir pozisyon kaçırdı. Alt tarafı bir pozisyon. Gol de olabilirdi. Gol olmadı diye kiralık gönderdiğimiz futbolcu üzerinden koskoca Fenerbahçe camiasını hedef almak doğru değil. Yayıncı kuruluş başkanı da olsa kimse Fenerbahçe camiasını tehdit edemez. Her türlü ithama ağır bir şekilde karşılık vermesini biliriz. Bizler bu tartışmaları tabi ki istemiyoruz ancak yayıncı kuruluşun futbola tek bir katkısı bile bulunmuyor’’ dedi.

Başkan Rashed Al-Marri’nin Sözleri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Digiturk Spor’dan sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, ‘’Bizler gerekli özrü diledik. Sonrasında bekleyelim dedik ancak onlar bizim logomuzu illegal bir şekilde kullandılar. Londra’daki hukuk büromuz da bunu fark etti ve paylaşıma müdahale etti. Bizim önceliğimiz tüm takımların ve Türkiye futbolunun iyi olmasıdır. Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor’’ dedi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 20:02
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Erol BulutGüntekin Onay
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