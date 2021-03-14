Erol Bulut istifa etti mi, edecek mi?

Sarı lacivertli takım yine Erol Bulut krizi yaşıyor. Kendi sahasında Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında sarı lacivertli takım Gençlerbirliği karşısında 2 – 1 skor ile mağlup oldu. Sarı lacivertli takımın taraftarları ise bu yenilgiden Teknik Direktör Erol Bulut’u sorumlu tuttular.
Erol Bulut istifasını verdi mi?
Önceden Galatasaray ile Göztepe karşılaşmalarında aldığı mağlubiyetler nedeni ile Fenerbahçe taraftarları Teknik Direktör Erol Bulut’a istifa çağrısında bulunmuşlardı. Fakat yönetim tecrübeli teknik direktör ile yollarına devam etmişti.
Son Güncelleme: 14.03.2021 22:04