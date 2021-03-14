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Erol Bulut istifa etti mi, edecek mi?

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği karşılaşmasından 2 -1 skor ile galip ayrılmasının nedeni olarak Teknik Direktör Erol Bulut gösterildi. Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medya üzerinden sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut’a istifa çağrısında bulundular.

14 Mart 2021 Pazar 22:04
Erol Bulut istifa etti mi, edecek mi?
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Sarı lacivertli takım yine Erol Bulut krizi yaşıyor. Kendi sahasında Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında sarı lacivertli takım Gençlerbirliği karşısında 2 – 1 skor ile mağlup oldu. Sarı lacivertli takımın taraftarları ise bu yenilgiden Teknik Direktör Erol Bulut’u sorumlu tuttular.

Önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile derbi yapacak olan sarı lacivertli takım son olarak aldığı bu yenilgi ile 58 puanda kaldı. Liderlik koltuğundaki Beşiktaş’la arasındaki puan farkını beşe çıkaran Fenerbahçe herhangi bir derbi mağlubiyeti yaşadığı taktirde zirveye de uzaklaşmış olacak.

Erol Bulut istifasını verdi mi?

Önceden Galatasaray ile Göztepe karşılaşmalarında aldığı mağlubiyetler nedeni ile Fenerbahçe taraftarları Teknik Direktör Erol Bulut’a istifa çağrısında bulunmuşlardı. Fakat yönetim tecrübeli teknik direktör ile yollarına devam etmişti.



Son Güncelleme: 14.03.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Erol BulutIstifa
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