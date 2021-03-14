Erol Bulut istifa etti mi, edecek mi?

Sarı lacivertli takım yine Erol Bulut krizi yaşıyor. Kendi sahasında Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında sarı lacivertli takım Gençlerbirliği karşısında 2 – 1 skor ile mağlup oldu. Sarı lacivertli takımın taraftarları ise bu yenilgiden Teknik Direktör Erol Bulut’u sorumlu tuttular.

Erol Bulut istifasını verdi mi?

Önümüzdeki hafta deplasmanda Beşiktaş ile derbi yapacak olan sarı lacivertli takım son olarak aldığı bu yenilgi ile 58 puanda kaldı. Liderlik koltuğundaki Beşiktaş’la arasındaki puan farkını beşe çıkaran Fenerbahçe herhangi bir derbi mağlubiyeti yaşadığı taktirde zirveye de uzaklaşmış olacak.

Önceden Galatasaray ile Göztepe karşılaşmalarında aldığı mağlubiyetler nedeni ile Fenerbahçe taraftarları Teknik Direktör Erol Bulut’a istifa çağrısında bulunmuşlardı. Fakat yönetim tecrübeli teknik direktör ile yollarına devam etmişti.