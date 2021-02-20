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Erol Bulut ilk 11 belirlemekte zorlanıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut sakatlıktan çıkan isimlerden hangilerine ilk 11'de şans verecek düşüncesinde. Sakatlıktan çıkan isimler ilk 11'de forma şansı bulmak istediğini açıklarken çok sayıda oyuncusu olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut ilk 11 belirlemekte zorlanıyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:30
Erol Bulut ilk 11 belirlemekte zorlanıyor!
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Ligin yeni haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam ederken sakatlıktan çıkan isimlerin kadroda nasıl yer bulacağı merak ediliyor. Tisserand’ın iyileşmesi ile Marcel Tisserand ve Serdar Aziz arasında seçim yapmak zorunda olan Erol Bulut’un aynı zamanda Dimitris Pelkas’ın gelmesi ile zor kararlar vermesi gerekecek.

Sakatlıktan çıkan oyuncular sonrasında forma rekabetinin arttığı Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut 2 isme kadroda yer bulmaya çalışıyor. Pelkas’ın ilk 11 olması halinde sol açık veya 8 numara olması beklenirken Bright Osayi ve Enner Valencia’nın yedek düşmesi halinde oyun stilinde ki değişiklik yaşanabileceği belirtildi. Defans hattında da aynı durum söz konusu. Tisserand’ın sakatlıktan kurtularak takıma dahil olması sonrasında Serdar Aziz ve Szalai’nin performansından memnun olan Erol hoca Tisserand’ı ilk 11’e dahil edecek mi merak ediliyor.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:30
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