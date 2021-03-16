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Erol Bulut gidecek mi, istifa mı etti? Fenerbahçe Erol Bulut kararı belli oldu mu?

Fenernahçe'de bu sezon en çok tartışılanların başında gelen teknik direktör Erol Bulut hakkında bitmek tükenmez dedikodular her geçen artarak devam ediyor. Peki Erol Bulut istifa etti mi? Fenerbahçe'nin Erol Bulut kararı belli oldu mu? Siz sporseverler için ayrıntılı bilgiler.

16 Mart 2021 Salı 20:05
Erol Bulut gidecek mi, istifa mı etti? Fenerbahçe Erol Bulut kararı belli oldu mu?
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Sezon öncesi yapılan transferler ve hoca değişikliği ile sezona iddialı başlayan Fenerbahçe'de alınan sonuçlar itibari ile teknik direktör Erol Bulut tartışmalı hale geldi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan olarak gerisinde kalan ve taraftarların tepkisini çeken Fenerbahçe'de hoca konusunda bir ikilem yaşanıyor.

Erol Bulut oynattığı futbolla futbol otoriteleri tarafından eleştirilirken sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarının hışmına uğruyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise hocalarının arkasında olduklarını her fırsatta ifade ederken Başkan Ali Koç'ta hocalarının arkasında olduklarını tekrarlıyor.

21 yıl aradan sonra Gençlerbirliği'ne evinde mağlup olması tekrar şimşekleri üzerine çeken Bulut ile Fenerbahçe şuan itibari ile devam ediyor.

Bu hafta oynanacak Beşiktaş maçında alınacak olası bir mağlubiyet veya beraberlik hoca konusunda tartışmaların yeniden gündem olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Erol BulutIstifaFenerbahçe
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