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Erol Bulut Gençlerbirliği maçı öncesinde milli ara sonrasındaki karşılaşmalarla ilgili konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesinde milli ara ardından karşılarına çıkan fikstüre yönelik konuştu. Oyuncuların yoğun bir fikstüre maruz bırakıldığına işaret eden Bulut planlamanın iyi yapılması gerektiğini söyledi...

21 Kasım 2020 Cumartesi 21:39
Erol Bulut Gençlerbirliği maçı öncesinde milli ara sonrasındaki karşılaşmalarla ilgili konuştu!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşma öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Milli maç arasından önce Konyaspor ile oynanan mücadelenin kaybedildiğini hatırlatan Erol Bulut, karşılaşmanın üzerinden 2 hafta geçtiğini ve aradan sonra iyi başlamak istediklerini ifade etti. Milli takımlarında oynayan oyuncularının Perşembe gününün akşamında takıma dahil olduğu söyleyen Bulut bugün sahaya yeniden çıktıklarını ve bu planlamanın iyi yapılması gerektiğini belirtti.

Ozan Tufan ile ilgili olarak ise “Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları yeterince 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım” dedi. 7 oyuncunun takımla birlikte olmadığını ifade ederek, önlerinde kupa maçı ve Beşiktaş maçının olduğunu aktardı.



Son Güncelleme: 21.11.2020 21:39
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErol BulutSüper Lig
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