Erol Bulut Gençlerbirliği maçı öncesinde milli ara sonrasındaki karşılaşmalarla ilgili konuştu!

Teknik Direktörü, takımının Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşma öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Milli maç arasından önce Konyaspor ile oynanan mücadelenin kaybedildiğini hatırlatan Erol Bulut, karşılaşmanın üzerinden 2 hafta geçtiğini ve aradan sonra iyi başlamak istediklerini ifade etti. Milli takımlarında oynayan oyuncularının Perşembe gününün akşamında takıma dahil olduğu söyleyen Bulut bugün sahaya yeniden çıktıklarını ve bu planlamanın iyi yapılması gerektiğini belirtti.

Ozan Tufan ile ilgili olarak ise “Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları yeterince 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım” dedi. 7 oyuncunun takımla birlikte olmadığını ifade ederek, önlerinde kupa maçı ve Beşiktaş maçının olduğunu aktardı.