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Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray açıklamaları!

Eski hakem olan Erman Toroğlu spor yorumculuğunda ki açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda buluna Toroğlu'nun açıklamaları taraftarlar tarafından merak ediliyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:18
Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray açıklamaları!
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Eski hakem ve şimdilerin önde gelen spor yorumcularından bir tanesi olan Erman Toroğlu açıklamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Takım Oyunu programında ki sözleri ile gündeme gelen Toroğlu Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu Galatasaray ile ilgili ‘Galatasaray’da teknik adam yönetime yönetimde teknik adama taraftarları yolluyor. Tam bir çadır tiyatrosu gibi. Galatasaray’da Fatih Terim’den habersiz kuş bile uçmaz.’ Diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:18
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Erman ToroğluGalatasarayAçıklama
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