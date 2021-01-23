Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray açıklamaları!

Eski hakem ve şimdilerin önde gelen spor yorumcularından bir tanesi olan Erman Toroğlu açıklamaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Takım Oyunu programında ki sözleri ile gündeme gelen Toroğlu Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu Galatasaray ile ilgili ‘Galatasaray’da teknik adam yönetime yönetimde teknik adama taraftarları yolluyor. Tam bir çadır tiyatrosu gibi. Galatasaray’da Fatih Terim’den habersiz kuş bile uçmaz.’ Diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.