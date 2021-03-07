Erman Toroğlu'ndan çarpıcı eleştiri: ''Kötü hakem''

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde İstanbul temsilcisi Beşiktaş ile Gaziantep futbol kulübü üç puan mücadelesinde karşı karşıya geldi. Son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı galibiyetlerle spor yorumcuları tarafından övgüyle bahsedilen Beşiktaş, bu zorlu mücadeleden üç puanı iki golle almayı başardı. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden galibiyetle ayrılırken spor yorumcusu ve eski hakem, karşılaşmayı yöneten‘ı ağır bir şekilde eleştirdi. Hakem ile alakalı konuşan Toroğlu, kötü bir hakem olduğunu ama iyi karakterli bir insan olduğunu ifade etti. Beşiktaş’ın attığı goller dışında başka bir pozisyon olmadığını söyleyen spor yorumcusu, maçın hakemi ile alakalı olumsuz yorumlarda bulunarak, kötü bir hakem olduğunu ifade etti.