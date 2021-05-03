Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını yorumlayan ünlü futnol yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim’e eleştirilerde bulundu. Toroğlu sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın."

Beşiktaş rakiplerine havlu attırdı”

Maça ilişkin sert eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı: “

"Biri düşecek belki, biri şampiyonluğa oynuyor ama bizde maçlar işkence. Koca ilk 45 dakikada bir pozisyon yok, çocuk da kendi yarattı, kendi attı. Bir hareket yaptı, ters çalım attı ve golü attı. Gençlerbirliği'nde tepki yok, Galatasaray hadi şampiyonluğu kaybetti, ikinciliğe oynuyor diyelim, onda da ruhsuzluk var, nasıl iş çözemedim. Beşiktaş dün psikolojik olarak rakiplerine havlu attırdı, bu iş böyle oynanır dedi."

“Beşiktaş oynuyor da siz nasıl oynayamıyorsunuz?”

"Koviddi, sahaydı, zemindi, Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Beşiktaş'ta para mı daha çok? Hayır. Profesyoneller ama amatör gibi oynuyorlar. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu, kimse unutmasın. Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın."