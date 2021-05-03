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Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu

Süper Lig 39. haftada Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni ilk yarıda 1-0 skorla geride bıraktı. Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu ise ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i oldukça sert sözlerle eleştirdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:52
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
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Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk yarısını yorumlayan ünlü futnol yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim’e eleştirilerde bulundu. Toroğlu sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın." 

Maça ilişkin sert eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş rakiplerine havlu attırdı”

"Biri düşecek belki, biri şampiyonluğa oynuyor ama bizde maçlar işkence. Koca ilk 45 dakikada bir pozisyon yok, çocuk da kendi yarattı, kendi attı. Bir hareket yaptı, ters çalım attı ve golü attı. Gençlerbirliği'nde tepki yok, Galatasaray hadi şampiyonluğu kaybetti, ikinciliğe oynuyor diyelim, onda da ruhsuzluk var, nasıl iş çözemedim. Beşiktaş dün psikolojik olarak rakiplerine havlu attırdı, bu iş böyle oynanır dedi."

“Beşiktaş oynuyor da siz nasıl oynayamıyorsunuz?”

"Koviddi, sahaydı, zemindi, Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Beşiktaş'ta para mı daha çok? Hayır. Profesyoneller ama amatör gibi oynuyorlar. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu, kimse unutmasın. Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın."




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatihterimErmanToroğluSüperlig
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