Erman Toroğlu, Ozan Tufan ile maçın hakemi Ümit Öztürk arasında geçen diyaloğu anlattı!

Erman Toroğlu, A Spor kanalında gündemi sarsacak açıklamalara yer verdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı kaşıya gelen Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hakkında konuşan Toroğlu, Ozan Tufan’la maçın hakemi Ümit Öztürk’ün arasında geçen diyaloğu açıkladı.

Toroğlu'nun yaptığı açıklama şu şekildedir:

“Merkez Hakem Komitesi, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının bir gün öncesinde hakemlere verilen eğitimde "Size her takımdan sorun yaratan futbol ismi vereceğiz. Bu futbolculara dikkat edin, otoriteyi onlar üzerinden sağlayın." diyor. Her takımdan oyuncu veriyorlar bence de doğru. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı oynanırken Ozan Tufan hakeme geliyor, "Siz kampta birer futbolcu seçmişsiniz, bizden sorunlu adam diye Caner'i seçmişsiniz." diyor. Hakem donup kalıyor. Hakemlerden takımlara hemen haber çıkıyor. Hakem de maçtan sonra komiteyi arıyor.”

Toroğlu'nun bu iddialarından sonra Fenerbahçe camiasından gelecek olan açıklamalar merak konusu oldu.