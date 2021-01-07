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Epic Games değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz dağıtacak!

Epic Games haftalık ücretsiz oyunları ile merak edilmeye devam ederken son yapılan açıklamalar ile değeri 280 TL olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyununun ücretsiz olacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok oyun sever Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyununun ne zaman ücretsiz olacağı merak edilmeye başlandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:26
Epic Games değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz dağıtacak!
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Haftalık yaptığı indirimlerle en merak edilen oyun platformu olan Epic Games’ten rekor indirim geldi. Yapılan açıklamalar sonrasında 280 TL değeri olan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition oyunu haftanın ücretsiz oyunu arasında yerini aldı.

Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Star Wars’ın oyununu araştırırken aynı zamanda oyunun teknik özellikleri ve sistem gereksinimleri araştırılmaya başlandı.

Hikaye moduna ek olarak multiplayer özelliği ile oyun severleri mutlu eden Star Wars Battlefront II: Celebration Edition 14 Ocak saat 19.00’dan itibaren ücretsiz olacak. Bilindiği üzere ülkemizde EA Games oyunları fiyatları ile cep yakıyor. Epic Games özellikle fiyatı yüksek oyunları ücretsiz yaparak oyun severleri mutlu ederken Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ücretsiz olması ile en merak edilen online oyun platformu Epic Games oldu.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:26
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Star WarsEpic Gamesücretsiz Oyun280 TL
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