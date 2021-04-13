Enner Valencia Başakşehir maçında oynayacak mı?

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından Gaziantep FK maçının 81. Dakikasında sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia’nın Başakşahir maçına çıkıp çıkmayacağı merakla araştırılıyor.

Enner Valencia Başakşehir maçında sahaya çıkacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü. Karşılaşmanın 81. dakikasında Enner Valencia sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe’den Enner Valencia hakkında açıklama!

Fenerbahçe kulübünden gelen açıklamada, Ekvadorlu Enner Valencia’nın MR’ının çekildiği ve önemli bir bulgunun olmadığı aktarıldı. Oyuncunun ayağında oluşan ödemden dolayı Medipol Başakşehir maçına çıkmasına herhangi bir engel olmadığı söylendi.

Enner Valencia bu sezonda neler yaptı?

Sezonun başlarında Tigres’yen bonservissiz olarak transferi yapılan 31 yaşındaki futbolcu Enner Valencia, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 27 karşılaşmada oynadı. Bu karşılaşmalarda 7 golü ve 2 asisti bulunan Valencia, Türkiye Kupası’nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Enner Valencia’nın kariyerinden detaylar!

2014 yılında Meksika'nın Pachuca takımına trasfer olan Valencia, gösterdiği performansla pek çok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Temmuz 2014'te West Ham United başarılı oyuncuyu 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı. Bir dönem Everton'da kiralık oynayan Valencia, 2017 yılında 5.50 milyon euro karşılığında Tigres'e katıldı.

3 yıl Tigres'te forma giyen Valencia'nın son durağı ise Fenerbahçe oldu. Valencia'nın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.