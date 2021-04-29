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Enes Ünal İspanya'nın gündeminde

İspanya birinci futbol Ligi La Liga’da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, son iki haftada üç gol attı. Enes Ünal, formunun zirvesinde olduğunu söyledi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:15
Enes Ünal İspanya'nın gündeminde
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İspanya’da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, son iki hafta içerisinde üç gol atarak İspanya’da gündem olmayı başardı. Milli futbolcumuz Enes Ünal, online yapılan bir basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enes Ünal, formunun zirvesinde olduğunu ifade etti. Sahada en iyisini vermeye başladığını söyleyen ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Ünal, en formda ve en iyi döneminde olduğunu ifade etti.

Getafe takımında çok mutlu olduğunu ve takımıyla birlikte uzun yıllar La Liga’da kalmak istediğini söyleyen başarılı yıldız, takımının kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve ligde kalacağından şüphesi olmadığını ifade etti. Takımının başarısı için elinden gelen her şeyi ortaya koyacağını söyledi. Biz de milli futbolcumuzda İspanya kariyerinde başarılar diliyoruz.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Enes ÜnalGetafe
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