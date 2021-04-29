Enes Ünal İspanya'nın gündeminde

İspanya’daforması giyen milli futbolcumuz, son iki hafta içerisinde üç gol atarak İspanya’da gündem olmayı başardı. Milli futbolcumuz Enes Ünal, online yapılan bir basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı. Enes Ünal, formunun zirvesinde olduğunu ifade etti. Sahada en iyisini vermeye başladığını söyleyen ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Ünal, en formda ve en iyi döneminde olduğunu ifade etti.

Getafe takımında çok mutlu olduğunu ve takımıyla birlikte uzun yıllar La Liga’da kalmak istediğini söyleyen başarılı yıldız, takımının kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve ligde kalacağından şüphesi olmadığını ifade etti. Takımının başarısı için elinden gelen her şeyi ortaya koyacağını söyledi. Biz de milli futbolcumuzda İspanya kariyerinde başarılar diliyoruz.