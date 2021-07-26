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En son Celtic ve Rangers güncellemelerinden sonra Aberdeen, Hipes, St Johnston ve SPFL’nin geri kalan güncellemeler

Son olarak Celtic ve Rangers güncellemelerinin ardından Aberdeen, Hipes, St Johnston ve SPFL'nin kalan güncellemelerini merak edenler için bu yazımızda konuya ilişkin bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:34
En son Celtic ve Rangers güncellemelerinden sonra Aberdeen, Hipes, St Johnston ve SPFL’nin geri kalan güncellemeler
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Paul Hanlon, Scott Alan’ın geri dönüşünün Hibs için yeni bir imza gibi göründüğü konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Orta sahada yer alan oyuncu kariyerinin sona ermesi korkusunun ardından Perşembe günü Santa Coloma’ya karşı ilk maçına çıkacak. Oyuncu 12 ay sonra sahalara dönüyor.

Allan’a konulan teşhis kolay yorulmasına neden olan ve bunun yanı sıra nefes alma zorluğu yaşatan kalp duvarlarının kalınlaşması olarak bilinen hipertrofik kardiyomiyopati idi.

Oyuncu bu yüzden 5 aydır ayağını topa değmiyordu. Bu yüzden Jack Ross’un devriminin kalkışını kenardan izledi.

Tüm bunlardan sonra tamamen sağlığına kavuşmasının ardından yetenekli oyun kurucu Avrupa Ligi maçında Andorra genç milli takımına karşı harekete geçti.

Skipper Hanlon ise karşısında onu gördüğüne oldukça sevindi. Dolayısıyla yeni sezonda Hibs için gerçek oyun değiştiricinin iş başında olduğuna güveni tam.

İşte onun hakkında konuşulanlar…

“Maçtan önce adı anons edildiğinde sesi duyabiliyordunuz. O taraftarların gelip izlemek için para ödediği türden bir oyuncu.

“Takıma geri dönmek harika.

“Bence artık futbol sahasında geçirdiği her dakikayı gerçekten takdir ediyor.

“Ne kadar keyif aldığımı görebilirsin.

“Sadece bize faydası olacak çünkü o harika bir futbolcu.

“Ligde çok fazla Scott tipi yok, özellikle İskoç oyuncular. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız? Yeni bir transfer gibi.

“Artık Hibs’de birkaç maça çıktı ve takıma farklı bir dinamik getirdi. Sadece formda olduğundan ve gitmek için heyecanlı olduğundan emin olmamız gerekiyor.”


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
SPFLAberdeenHipesGüncelleme
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