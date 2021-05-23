İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

En az yerli futbolcuyla oynayan takım küme düştü!

Süperlig’de geçtiğimiz sezon yabancı futbolcuların fazla olması dikkat çekti. Geçtiğimiz sezonda toplam 694 futbolcu görev yaptı. Bu isimlerin 358’i yabancıyken 336’sı ise Türk futbolcu.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:10
En az yerli futbolcuyla oynayan takım küme düştü!
Takip Et:

Yabancı Futbolcular, bu sezon toplam 531 bin 302 dakika mücadele ederken, yerli futbolcular ise 297 bin 553 dakika sahada kaldılar. Yabancı futbolcuların oynama yüzdesi 65,3 iken yerlilerin ise 34,7.

“Bir takım dışında tüm takımlarda yabancılar daha çok süre aldı”

Süper Lig’de bu sezon Göztepe Kulübü’nde yerli oyuncular, yabancılardan daha çok süre aldılar. Puan sıralamasını 10. Sırada bitiren İzmir takımı 16 yerli ve 17 yabancı futbolcuyla sezonu tamamladı. Göztepe yerli futbolculara 21 bin 338 dakika sahada kullanırken yabancı isimlere ise 18 bin 255 dakika görev verdi.

“En fazla yabancı Hatayspor’da süre aldı”

Akdeniz ekibi ligde en fazla yabancı futbolcuya forma veren takım olarak dikkat çekti. Aynı zamanda Atakaş Hatayspor yerli oyuncuların diğer takımlara nazaran en az görev süresi aldığı takım oldu. Hatayspor’da bu sezon Lig’de 16 yabancı ve 10 yerli futbolcu görev aldı. Yabancı futbolcular 32 bin 765 dakika göre alırken yerli futbolcular ise 6 bin 607 dakika ’da kaldılar.

“Yabancı oynatan bir diğer takım Erzurumspor

Erzurumspor ise sayı olarak en fazla yabancı futbolcu oynatıp küme düşerek dikkat çekti. Mavi beyazlar bu sene 24 yabancı futbolcuya şans tanımasına rağmen bu sezon ligde kalamadı.

Erzurumspor’u 22 yabancıyla çalışan Hes Kablo Kayserispor ve 21 yabancıyla ligi tamamlayan İstanbul takımı Fatih Karagümrük takip etti. Bir diğer küme düşen Yukatel Denizlispor ise sezon boyunca 21 yerli futbolcuyla en fazla Türklere görev veren takım oldu.

“Skora katkıda yabancıların imzası”

Sezon boyunca geride kalan gollerin büyük kısmını yabancı futbolcular kaydetti. Kendi kalelerine de dahil olmak üzere ligde atılan 1136 golün 823’ünde yabancı imzası bulunurken 313’ünde ise yerli futbolcuların ismi göze çarpıyor. Bu istatistiğin geçerli olmadığı tek takım Helenex Yeni Malatyaspor’da ise Türkler yabancı futbolculardan daha çok skora katkıda bulundular.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyasporGöztepeErzurumsporKümeSüperligKayserisporHatayspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
Lille şampiyon oldu mu? Angers - Lille maçı kaç kaç bitti?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Leicester City'nin Ghezzal için istediği bonservis ücreti ne kadar?
Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması
Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 22 Mayıs 2021 Cumartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Mucize Doktor dizi oyuncusu Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Mayıs 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Diyetisyenlik nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2021 diyetisyen maaşları ne kadar?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Masumiyet 13. bölüm Fox TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Masumiyet yeni son bölüm izle
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Kağıt Ev 6. bölüm Star TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Kağıt Ev yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.