En az yerli futbolcuyla oynayan takım küme düştü!

Yabancı Futbolcular, bu sezon toplam 531 bin 302 dakika mücadele ederken, yerli futbolcular ise 297 bin 553 dakika sahada kaldılar. Yabancı futbolcuların oynama yüzdesi 65,3 iken yerlilerin ise 34,7.

“Bir takım dışında tüm takımlarda yabancılar daha çok süre aldı”

Süper Lig’de bu sezon Göztepe Kulübü’nde yerli oyuncular, yabancılardan daha çok süre aldılar. Puan sıralamasını 10. Sırada bitiren İzmir takımı 16 yerli ve 17 yabancı futbolcuyla sezonu tamamladı. Göztepe yerli futbolculara 21 bin 338 dakika sahada kullanırken yabancı isimlere ise 18 bin 255 dakika görev verdi.

“En fazla yabancı Hatayspor’da süre aldı”

“Yabancı oynatan bir diğer takım Erzurumspor”

Akdeniz ekibi ligde en fazla yabancı futbolcuya forma veren takım olarak dikkat çekti. Aynı zamanda Atakaş Hatayspor yerli oyuncuların diğer takımlara nazaran en az görev süresi aldığı takım oldu. Hatayspor’da bu sezon Lig’de 16 yabancı ve 10 yerli futbolcu görev aldı. Yabancı futbolcular 32 bin 765 dakika göre alırken yerli futbolcular ise 6 bin 607 dakika ’da kaldılar.

Erzurumspor ise sayı olarak en fazla yabancı futbolcu oynatıp küme düşerek dikkat çekti. Mavi beyazlar bu sene 24 yabancı futbolcuya şans tanımasına rağmen bu sezon ligde kalamadı.

Erzurumspor’u 22 yabancıyla çalışan Hes Kablo Kayserispor ve 21 yabancıyla ligi tamamlayan İstanbul takımı Fatih Karagümrük takip etti. Bir diğer küme düşen Yukatel Denizlispor ise sezon boyunca 21 yerli futbolcuyla en fazla Türklere görev veren takım oldu.

“Skora katkıda yabancıların imzası”

Sezon boyunca geride kalan gollerin büyük kısmını yabancı futbolcular kaydetti. Kendi kalelerine de dahil olmak üzere ligde atılan 1136 golün 823’ünde yabancı imzası bulunurken 313’ünde ise yerli futbolcuların ismi göze çarpıyor. Bu istatistiğin geçerli olmadığı tek takım Helenex Yeni Malatyaspor’da ise Türkler yabancı futbolculardan daha çok skora katkıda bulundular.