Emre Taşdemir'in sakatlığı Fatih Terim'in derbi planlarını bozdu!

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam ederken Emre Taşdemir’in yaşadığı talihsiz sakatlık Fatih Terim’in Beşiktaş derbisi planlarını altüst etti.
Emre Taşdemir’in sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olması sonrasında aynı pozisyonda Marcelo Saracchi’nin oynayacağı belirtilirken Fatih Terim taktikte değişiklik yaptı.
Saracchi mecburi
Sol bekte görev alan Emre Taşdemir’in sakatlığı sonrasında yerine Saracchi’nin oynaması mecburi olarak oynayacağı açıklanırken Fatih Terim Emre Taşdemir’in yokluğunda taktiğini değiştirdi.
Son Güncelleme: 16.01.2021 17:08