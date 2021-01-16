İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Emre Taşdemir'in sakatlığı Fatih Terim'in derbi planlarını bozdu!

Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Emre Taşdemir'in sakatlığı planları alt üst etti. Sol bek pozisyonu ve taktiklerde sorun yaşayan Fatih Terim mecburen Saracchi'yi oynatmaya karar verdi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:08
Emre Taşdemir'in sakatlığı Fatih Terim'in derbi planlarını bozdu!
Takip Et:

Galatasaray derbi hazırlıklarına devam ederken Emre Taşdemir’in yaşadığı talihsiz sakatlık Fatih Terim’in Beşiktaş derbisi planlarını altüst etti.

Sağ üst adelesinde orta dereceli zorlanma olduğu belirtilen Emre Taşdemir’in Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi. Taşdemir’in yerine Saracchi’nin oynamasına karar verildi.

Emre Taşdemir’in sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olması sonrasında aynı pozisyonda Marcelo Saracchi’nin oynayacağı belirtilirken Fatih Terim taktikte değişiklik yaptı.

Saracchi mecburi

Sol bekte görev alan Emre Taşdemir’in sakatlığı sonrasında yerine Saracchi’nin oynaması mecburi olarak oynayacağı açıklanırken Fatih Terim Emre Taşdemir’in yokluğunda taktiğini değiştirdi.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emre TaşdemirSakatlıkGalatasarayBeşiktaşDerbiSaracchi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lukas Podolski semt pazarına gitti
Lukas Podolski semt pazarına gitti
Erol Bulut'un raporu sonrasında 4 oyuncu ile yollar ayrılacak!
Erol Bulut'un raporu sonrasında 4 oyuncu ile yollar ayrılacak!
Galatasaray'a 40 milyonluk transfer kaynağı
Galatasaray'a 40 milyonluk transfer kaynağı
Trabzonspor Juventus'tan sağ bek Wesley ile ilgileniyor
Trabzonspor Juventus'tan sağ bek Wesley ile ilgileniyor
Göztepe 6 maç sonra kazandı! Konyaspor 2-3 Göztepe
Göztepe 6 maç sonra kazandı! Konyaspor 2-3 Göztepe
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa ve Novak takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa ve Novak takımla çalışmalara başladı

Popüler Haberler

BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
A101 Huawei Y5 alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
TV8 Masterchef Junior başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
O Ses Türkiye neden başlamadı, bu sene yayınlanacak mı? O Ses Türkiye neden yok?
Android 10 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
28 Mayıs 2019 Salı Reyting Sonuçları: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fatih Portakal Yarışında Lider Belli Oldu!
SGK 1300 TL çocuk bakıcı parası nasıl alınır? SGK 1300 TL bakıcı destek ödemesi şartları
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Vakıfbank EFT ve Havale işlem ücreti 2021
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Yalova askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.