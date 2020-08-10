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Emre Mor'un piyasa değerinde akıl almaz düşüş!

2017 yılında 13 milyon Euro'ya İspanyol ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor kısa sürede takımda istenmeyen oyuncu olmayı başarmıştı. Yeni sezon hazırlık kampına davet edilmeyen Emre Mor'a en büyük şok ise piyasa değerinde ki indirim sonrasında oldu. 13 milyon Euro piyasa değeri olan Emre Mor'un yeni piyasa değeri 800 Bin Euro'ya düşürüldü.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:08
Emre Mor'un piyasa değerinde akıl almaz düşüş!
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İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olduktan sonra gerek oyunu gerekse saha dışında ki tavırları ile takımın kadrosuna dahi alınmayan ve takımda istenmeyen oyuncu olan Emre Mor yeni sezon hazırlık kampına çağrılmadı. Hazırlık kampına çağrılmayan Emre Mor’un piyasa değerinde de güncellemeye gidilmesi sonrasında oyuncu büyük şok yaşadı.

2017 yılında İspanyol ekibi Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor hareketleri ve oyunu ile takımda istenmeyen oyuncu haline gelmişti. Takımdan gönderilmeye çalışılan Emre Mor geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray’da ikinci yarısını ise Olympiakos’ta tamamlamıştı.

Piyasa değerinde büyük düşüş


İspanyol kulübünde 2 yıllık sözleşmesi devam eden Emre Mor için 13 milyon Euro transfer ücreti ödenmişti. Takıma geldikten sonra oynadığı kötü oyun ve saha dışı hareketleri ile yönetimi karşısına alan 23 yaşında ki genç kanat oyuncusunun 13 milyon olan piyasa değeri yeni güncelleme ile 800 bin Euro’ya düşürüldü.

Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, Emre Mor ile ilgilenen kulüpleri aramaya devam ediyor.

Sözleşmesi devam etmesine rağmen yeni sezon hazırlık kampına çağrılmayan Mor’un sezon başlangıcında kadroya dahil edilmemesine kesin gözü ile bakılıyor.

 



Son Güncelleme: 10.08.2020 23:08
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