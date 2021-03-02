Emre Kocadağ'dan Zor bir deplasmandan galip ayrıldık açıklaması!

Kocadağ yaptığı açıklamada Malatya deplasmanında zorlanacaklarını tahmin ettiklerini söylerken, “Galip olarak ayrılmaktan çok memnunuz, inşallah galibiyet serimiz devam edecek. Malatya’da bizi çok güzel ağırladılar, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımızı havaalanından itibaren coşku ile karşılayan bütün taraftarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Hakemin verdiği kararlar ile alakalı gelen soruları cevaplayan Kocadağ, “Kimi kararlarda bizim aleyhimize vermiş olduğu faul pozisyonları mevcut. Son anlarda tartışmalı bin penaltı pozisyonu bulunuyor, tam anlamı ile göremedim ben de. Sert zeminde zor geçen bir mücadelede bizim aleyhimize kimi pozisyonlar bulunuyordu. Sarı kart verebileceği pozisyonlar da bulunuyordu, sertlik konusunda pozitif bir futbol. Kazandık bu sebepten çok fazla hakem ile ilgili konuşulacak bir maç göremiyorum.” dedi.

Sahanın zemini hakkında da açıklama yapan Kocadağ, “Açıkçası beklentilerimizden iyiydi. Çok kötü bir zemin beklentisindeydik. Engebeli bir zemindi. Biz ayağa top oynayan, pas yapan bir takımız. Böyle zeminler bize dezavantajdır. Bunlar ile ilgili cezalar, yaptırımlar olabilir, her şehirde her zeminin şartı eşit olması, seyir zevkini ile rekabeti artıracaktır” dedi.