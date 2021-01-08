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Emre Kılınç’a verilen ceza onandı!

Galatasaray futbolcusu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmüştü. PFDK, Eme Kılınç’a ceza olarak 2 maç vermişti. Tahkim Kurulu’da cezayı onadı. Emre Kılınç, Galatasaray’ın oynayacağı ilk iki maçta yerini alamayacak.

08 Ocak 2021 Cuma 18:05
Emre Kılınç’a verilen ceza onandı!
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Emre Kılınç, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının 51. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ardından PFDK’ya sevk edilen Emre Kılınç’a, PFDK tarafından 2 maç ceza verilmişti. Galatasaray bu cezaya itiraz ederek Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Tahkim Kurulu yaptığı açıklamayla, Emre Kılınç’a verilen 2 maçlık cezanın onandığını duyurdu.

Emre Kılınç, Galatasaray’ın oynayacağı ilk 2 maçta görev alamayacak. Konyaspor karşılaşmasında oynamayan oyuncunun 1 maçlık cezası kaldı. Galatasaray’ın hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde de cezalı olan oyuncu, diğer hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde, takımdaki yerini alabilecek.



Son Güncelleme: 08.01.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Emre KılınçGalatasarayTahkim KuruluPfdk
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