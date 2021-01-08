Emre Kılınç’a verilen ceza onandı!

-Antalyaspor karşılaşmasının 51. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ardından’ya sevk edilen Emre Kılınç’a, PFDK tarafından 2 maç ceza verilmişti. Galatasaray bu cezaya itiraz ederek’na başvurmuştu. Tahkim Kurulu yaptığı açıklamayla, Emre Kılınç’a verilen 2 maçlık cezanın onandığını duyurdu.

Emre Kılınç, Galatasaray’ın oynayacağı ilk 2 maçta görev alamayacak. Konyaspor karşılaşmasında oynamayan oyuncunun 1 maçlık cezası kaldı. Galatasaray’ın hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde de cezalı olan oyuncu, diğer hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde, takımdaki yerini alabilecek.