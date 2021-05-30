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Emre Çolak'tan imza geldi

Galatasaray lehine attığı tweet ile gündeme gelen Emre Çolak hakkında sözleşme feshedilmişti. Bunun üzerine Hatayspor’a transfer edilen Emre Çolak kariyerinde sarı kırmızılı kulübün formasını da giydi. Emre Çolak imzasını attı yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilen Çolak hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 01:11
Emre Çolak'tan imza geldi
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Karagümrük takımında forma giyerken sosyal medya üzerinden Galatasaray’ın lehine yaptığı paylaşım üzerine devre dışı bırakıldı. Bunun üzerine Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Çolak yeni takımı ile anlaşmaları yaptı. Hatayspor yeni sezon için ilk resmi transferini açıklamadı.

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig’i 6.sırada bitiren Hatayspor, 30 yaşındaki yetenekli futbolcu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo beyazlı takım resmi transferi açıklaması üzerine sosyal medya üzerinden yorum yağmuruna tutuldu. Fatih Karagümrük de devre dışı bırakılan Çolak bu sezon kendini göstermesi bekleniyor. Galatasaray’ın altyapısında futbola başlayan Emre Çolak sarı kırmızılı takım sonrası Deportivo, Al Wahda ve Fatih Karagümrük’ de forma giydi.

Lütfü Savaş’ın katılması ile transfer işlemleri tamamlanırken tecrübeli orta saha oyuncusunu aldıkları içinde mutluluklarını belirttiler. Hatayspor kulübünden beklenen açıklama ise geldi. ‘’ Takımımız yetenekli orta saha futbolcusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme sonucunda anlaşarak imzalar atıldı. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da transfer sürecine dahil oldu. Futbolcumuza ve takımımıza hayırlı olsun’’ diyerek kulüp tarafından açıklama geldi


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:11
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Anahtar Kelimeler:
KaragümrükEmre çolakGalatasarayTweet
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