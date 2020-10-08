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Emre Can'dan A Milli Takım değerlendirmesi: Türkiye açık bir oyun oynadı

Almanya Milli Takımı orta saha oyuncusu Emre Can, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Can, Türkiye'nin iyi ve açık bir oyun oynadığını dile getirdi.

08 Ekim 2020 Perşembe 16:56
Emre Can'dan A Milli Takım değerlendirmesi: Türkiye açık bir oyun oynadı
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Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, A Milli Takım karşısında berabere kaldığı maçla ilgili değerlendirmede bulundu.


Türkiye’nin iyi ve açık bir oyun oynadığını söyleyen Can, son dakikalarda yol yemenin her zaman kötü olduğunu belirtti. Türkiye’nin genellikle iyi bir oyun çıkardığını belirten Can, son dakikalarda yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını kaydetti.

‘’Çalışmamız lazım.’’

Emre Can, açıklamalarının devamında iyi oynadıklarını ancak daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getirdi.



Son Güncelleme: 08.10.2020 16:56
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Anahtar Kelimeler:
Emre CanAlmanyaTürkiye
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