Emre Belözoğlu teknik direktörlük belgeleri var mı? Emre Belözoğlu'nun lisansı var mı?

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un ardından kimin teknik direktör olacağı merak ediliyor. Denizlispor karşılaşmasında kulübede Emre Belözoğlu’nun olması beklenmektedir.

TFF’deki kurallara göre futbolcular futbol yaşantıları devam ettiği sırada antrenör diploması alamamaktadır. Ama Emre Belözoğlu’nun özel bir durumu var.

2002 senesinde Dünya Kupası’nda 3.olan A milli Takımı’na Uefa A lisansı hakkı verilmişti. O takımda olan Emre Belözoğlu’da Uefa A Lisansı’na sahiptir.

Volkan Demirel takımın başına geçebilir mi?

Yakın tarihte futbolu bırakan Volkan Demirel ,bu sezon Fenerbahçe’de antrenör olarak çalışmaktadır. TFF’nin kurslarında Uefa B Lisansı eğitimini almıştır.

Ancak Süper Lig’de bir takım çalıştırabilmek için Uefa Pro Lisansı’na sahip olmak gerekmektedir.