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Emre Belözoğlu teknik direktörlük belgeleri var mı? Emre Belözoğlu'nun lisansı var mı?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra takımın başına kimin geçeceği merak ediliyor. Sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağı konuşulmaktadır. İşte Emre Belözoğlu ile ilgili merak edilenler...

25 Mart 2021 Perşembe 21:12
Emre Belözoğlu teknik direktörlük belgeleri var mı? Emre Belözoğlu'nun lisansı var mı?
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Fenerbahçe’de Erol Bulut’un ardından kimin teknik direktör olacağı merak ediliyor. Denizlispor karşılaşmasında kulübede Emre Belözoğlu’nun olması beklenmektedir.

TFF’deki kurallara göre futbolcular futbol yaşantıları devam ettiği sırada antrenör diploması alamamaktadır. Ama Emre Belözoğlu’nun özel bir durumu var.

2002 senesinde Dünya Kupası’nda 3.olan A milli Takımı’na Uefa A lisansı hakkı verilmişti.  O takımda olan Emre Belözoğlu’da Uefa A Lisansı’na sahiptir.

Volkan Demirel takımın başına geçebilir mi?

Yakın tarihte futbolu bırakan Volkan Demirel ,bu sezon Fenerbahçe’de antrenör olarak çalışmaktadır. TFF’nin kurslarında Uefa B Lisansı eğitimini almıştır.

Ancak Süper Lig’de bir takım çalıştırabilmek için Uefa Pro Lisansı’na sahip olmak gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
Emre BelözoğluFenerbahçe Teknik Direktör
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