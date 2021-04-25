Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında ilk 11'leri hazırladı, Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan!

Zirve yarışından kopmayan ve son 4 müsabakadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de çıktığı her maçı kazanarak şampiyon olma yolundaki iddiasına devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik adam Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında sahaya sunacağı ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Ülker Stadı gerçekleştirilecek olan maç saat 20.30 başlayacak ve karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Sahada halem yardımcılığını ise Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlenirken sahanın dördüncü hakem görevi Onur Özütoprak'ta olacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ve Diego Perotti'nin forma giyemeyeceği öğrenilirken Sadık Çiftpınar'ında sakatlığı nedeniyle bu maçta sahaya çıkamayacağı bildirildi. Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan Julian, Armin Hodzic ve Yusuf Erdoğan'ın forma giyemeyeceği maçta Gilbert Koomson'un da sakatlığının devam ettiği, Aytaç Kara'nın ise kadro dışı olması nedeniyle maçta yer almayacağı belirtildi.

"İŞTE İLK 'LER"

FENERBAHÇE: HARUN, SERDAR, NAZIM, CANER, SOSA, SZALAİ, OZAN, PELKAS, MERT HAKAN, İRFAN CAN, ve VALENCİA

KASIMPAŞA: RAMAZAN, BRECKA, LUCKASSEN, HADERGJONAJ, HADDAİ, DRİNKWATER, HAJRADİNOVİC, SADİKU, BİSTROVİC, VARGA, ve THELİN..