Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında ilk 11'leri hazırladı, Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan!

Zirve yarışından kopmayan ve son 4 müsabakadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de çıktığı her maçı kazanarak şampiyon olma yolundaki iddiasına devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik adam Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında sahaya sunacağı ilk 11'i belirlediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ve Diego Perotti'nin forma giyemeyeceği öğrenilirken Sadık Çiftpınar'ında sakatlığı nedeniyle bu maçta sahaya çıkamayacağı bildirildi. Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan Julian, Armin Hodzic ve Yusuf Erdoğan'ın forma giyemeyeceği maçta Gilbert Koomson'un da sakatlığının devam ettiği, Aytaç Kara'nın ise kadro dışı olması nedeniyle maçta yer almayacağı belirtildi.