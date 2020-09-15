Emre Belezoğlu'nun Mandzukic'i ikna etti! Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız forvet!

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferinin gerçekleşmesi sonrasında hücum hattına yıldız oyuncu getirmek isteyen Fenerbahçe’de Emre Belezoğlu önderliğinde yıldızlarla görüşmeye devam ediyor. Kulüp tarafından son yapılan açıklama ile birlikte dünyaca ünlü forvet ile prensip anlaşmalarına varıldığını belirtti.

Son olarak Marcel Tisserand ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe defans hattını güçlendirirken forvet arayışlarına da hız verdi.

Vedat Muriqi’nin gitmesi sonrasında rotasını forvet arayışını çeviren Fenerbahçe’nin Mandzukic için kolları sıvadığı belirtildi.

Manzdukic imza atmak üzere

Emre Belezoğlu’nun forvet hattında istediği isimlerin başında gelen Mandzukic ile görüşmelerin sağlandığı ve oyuncunun şartları kabul ettiği belirtildi. Mandzukic’i yakından tanıyan ve arkadaşlıkları ile bilinen Emre – Mandzukic görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı. Hırvat dünya yıldızı ile görüşmeler sonucunda Fenerbahçe’ye gelmeyi kabul eden Mandzukic’in ilerleyen günlerde imza atmak üzere İstanbul’a gelecek.

Prensip anlaşmalarına Evet dedi

Sportif direktör olarak Fenerbahçe’de görev alan Emre 13 transfer yaparak adından söz ettirirken Mandzukic’in Fenerbahçe’ye evet dediği belirtildi.

Bayen Münih, Atletico Madrid ve Juventus

2012 yılında Alman devi Bayen Münih’te gösterdiği performans ile Avrupa’nın en fazla aranan oyuncularından biri olan ve 54 maçta 33 gol atan Mandzukic yüksek bonservis bedeli ile Atletico’ya transfer olmuştu.

La Liga’da çıktığı 28 maçta 12 gol 5 asistlik katkı sağlayan Manduzkic’in sonraki durağı ise Juventus oldu.

İtalyan devinde ise 5 sezon forma giyen ve 162 maça çıkan Mandzukic 44 gol atarak takıma katkı sağladı.

Yönetimle anlaşamayan oyuncu daha sonrasında Al Duhail takımına Katar’a gitti. Toplamda 7 maça çıkan yıldız forvet 1 gol attı.