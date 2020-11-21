Emre Belezoğlu, oyuna giren Ömer Faruk Beyaz'ı ayakta alkışladı!

Ligin 9. Haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe 5-1’lik galibiyeti ile rahat bir oyun ortaya koydu. Farka giden Fenerbahçe’de oyunun son bölümünde oyuna giren Ömer Faruk Beyaz’ı gören Emre Belezoğlu oyuncuyu ayakta alkışladı.

Milli ara sonrasında ligte Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe’de son dakikalarda yaşanan değişiklikler taraftarları mutlu etti. Maçın son bölümünde Luiz Gustavo’nun yerine giren Ömer Faruk Beyaz’ı gören Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu Ömer Faruk’u ayakta alkışladı.

83. dakikada Luiz Gustavo’nun yerini alan Ömer Faruk Beyaz’ı tribünden seyreden Fenerbahçe Sportif direktörü oyuncuyu ayakta alkışlayarak motive etti.

Geçtiğimiz sezon jest yapmıştı

Geçtiğimiz sezonun 34. Haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe’de son bölümde oyundan ayrılan Emre Belezoğlu kaptanlık pazu bandını genç oyuncu Ömer Faruk’a vererek genç oyuncuya büyük bir jest yapmıştı.