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Emrah Başsan hakeme isyan etti

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golcüsü Emrah Başsan, maç sonunda isyan edercesine konuştu.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:22
Emrah Başsan hakeme isyan etti
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Spor Toto Süper Lig’in 38. haftası oynanırken üst sıralarda bulunan takımlar arasındaki şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesiyor. Aynı zamanda küme düşme potasında olan alt sıralardaki takımların arasındaki kendi mücadeleleri de nefesleri kesmeye devam ediyor. Son olarak Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Büyükşehir belediye Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Mücadele sonrasında Erzurumsporun golcü oyuncusu Emrah Başsan isyan etti. Başsan, artık canlarının yandığını, gördüğü kırmızı kartın haksız bir kırmızı kart olduğunu, rakip oyuncunun kendisine küfür ettiğini, hakemlerin gözünün önünde birçok şey olduğunu ancak görmediklerini ve aldıkları mağlubiyetin hakem yüzünden olduğunu ifade etti. Bu sonuçla Erzurumspor alt sıralardan kurtulamadı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:22
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Anahtar Kelimeler:
Emrah BaşsanErzurumspor
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