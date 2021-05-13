Ekuban ve Djaniny için bonservis bedeli belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in son haftasına girilirken ligi dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Ayrıca Abdullah avcı yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor’un oyuncularına yurtdışından ciddi teklifler geliyor. Bu kapsamda forvet oyuncusu, dikkatleri üzerine çekerken İtalyan Ligi takımlarından Fiorentina ona talip oldu.

Ayrıca golcü oyuncu Djaniny Orta Doğu takımlarından elmasların yoğun ilgisi var. Suudi Arabistan ekibi canın niye talip oldu. Trabzonspor Djaniny için Suudi Arabistan takımından 8 milyon Euro talep ederken İtalyan takımı Fiorentina’dan ise 10 milyon Euro talep ediyor. Ayrıca Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e teklifler olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda Trabzonspor’un önümüzdeki transfer döneminin büyük bir hareketlilik içerisinde geçireceği şimdiden kendini belli ediyor.30 yaşındaki forvet şimdiye kadar dokuz gol atarak bir asist yaptı. Diğer hücum oyuncusu ise on gol atarken dört asist yaptı. Ayrıca oyunculara farklı kulüplerin ilgisi olduğu belirtiliyor.