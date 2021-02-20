Eintracht Frankfurt forması giyen Younes, Fatih Saraçoğlu'nu andı

20 Şubat 2021 Cumartesi 23:45
Almanya
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt
forması giyen 27 yaşındaki Amin Younes
, Bayen Münih ile yaptıkları mücadelede takımının ikinci golünü attı. Golün sonrasında Fatih Saraçoğlu
’nun fotoğraf ve isminin bulunduğu tişörtü gösterip terör saldırısında yaşamını yitirenleri andı.
Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde meydanan gelen olayda ırkçı Tobias Rathjen, 2 nargile kafe ve bir büfeye saldırmış aralarında Saraçoğlu’nun olduğu dördü Türk dokuz kişi ölmüştü. Irkçı saldırgan daha sonra annesinide öldürüp intihar etmişti.
Son Güncelleme: 20.02.2021 23:45
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