Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ücretsiz mi

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertli taraftarlar Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ligde çıktığı ilk maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe henüz yenilgi yüzü görmedi.

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde de yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, zorlu Almanya deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe karşılaşması 16 Eylül 2021 Perşembe günü TSİ 20:45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Exxen aboneleri takip edebilecek.

Fenerbahçe’de eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe’de zorlu Frankfurt deplasmanı öncesi eksikler can sıkıyor. Sarı lacivertlilerde Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia gibi önemli eksikler bulunuyor.