İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ücretsiz mi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Sarı lacivertli taraftarlar Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:08
Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ücretsiz mi
Takip Et:

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısına çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertli taraftarlar Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ligde çıktığı ilk maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe henüz yenilgi yüzü görmedi.

Avrupa Ligi’nde de yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, zorlu Almanya deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyor.

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe karşılaşması 16 Eylül 2021 Perşembe günü TSİ 20:45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Exxen aboneleri takip edebilecek.

Fenerbahçe’de eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe’de zorlu Frankfurt deplasmanı öncesi eksikler can sıkıyor. Sarı lacivertlilerde Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia gibi önemli eksikler bulunuyor.


Son Güncelleme: 13.09.2021 14:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UEFAFrankfurtFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

14 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 13 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı Eylül 2021 yatan iller hangileri? 13 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?
Merve Dizdar sosyal medya hesabından Erşan Kuneri dizisine veda etti
Sayısız faydası bulunan avokadonun zararları ortaya çıktı! Avokadonun zararları nedir?
Aşk Mantık İntikam dizisinin reytingleri nasıl, final mi yapacak?
Fox TV Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor? Uzak Şehrin Masalı'nın tanıtım fragmanı yayınlandı
Uzak Şehrin Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Saat anlamları nelerdir? Çift ve ters saatler neyi ifade ediyor?
29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yayın tarihi!
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 12 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Karma Atama nedir, ne anlama gelmektedir?
Survivor 2022 All Star'a katılacak yarışmacılar
Hafta sonu 12 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 12 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
FOXTV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.