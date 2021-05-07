Efsanenin sonuna geliniyor! Cristiano Ronaldo Dünya Kupası sonrasında kariyerine nokta koyuyor!

36 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ve kariyeri ile efsane olarak nitelendirilen Cristiano Ronaldo’nun 2022 Dünya Kupası sonrasında futbol kariyerine son noktayı koyacağı iddia edildi. Dünya Kupası sonrasında gelen teklifleri reddedeceği iddiaları ortaya atılan Ronaldo’nun gelecek sezon Juventus ile tamamlanacak sözleşmesi sonrasında yeni sözleşme yapmayacağı da iddialar arasında yerini aldı.
75 kez zirvede yer aldı
Tüm zamanların en fazla gol atan oyuncusu
759 gol ile dünyanın en fazla golünü atan Josef Bican’ın rekorunu egale eden Cristiano Ronaldo dünyanın gelmiş geçmiş en fazla gol atan oyuncusu oldu.
Son Güncelleme: 07.05.2021 23:04