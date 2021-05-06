eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?

2020/2021 sezonunun 9.gününe gelindiğinde fikstürler ve maç saatlerinin nasıl olacağı nihayet belli oldu. Dokuzuncu maç gününün 8 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da olduğu Konami Digital Entertainment B.V tarafından duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği eşleşmeler açıklandı. Kıyasıya mücadeleler hangi takımlar arasında ve saat kaçta yapılacak sorularının yanıtını futbolseverler için derledik.

eFootball.Pro IQONIQ 2020/21 sezonu 8 Mayıs fikstürü

Juventus-Manchester United FC –14:15

Galatasaray SK vs. FC Barcelona – 15:10

AS Roma vs. FC Schalke 04 –16:05

AS Monaco vs. FC Bayen München –17:00

Arsenal FC vs. Celtic FC –17:55

FC Barcelona

Manchester United FC

FC Bayen München

Juventus

Arsenal FC

AS Roma

Celtic FC

FC Schalke 04

Galatasaray SK

AS Monaco

Şeklinde oynanacak. Sezonda yer alan diğer takımların tam listesini merak edenler için ise listede şu takımlar yer alıyor;

2019/2020 sezonu bilindiği üzere 12 Aralık tarihinde başlamıştı. Tunuvada dünyanın en büyük futbol takımları olarak anılan takımlar kıyasıya mücadele ediyor.