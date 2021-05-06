eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?

2020/2021 sezonunun 9.gününe gelindiğinde fikstürler ve maç saatlerinin nasıl olacağı nihayet belli oldu. Dokuzuncu maç gününün 8 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da olduğu Konami Digital Entertainment B.V tarafından duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği eşleşmeler açıklandı. Kıyasıya mücadeleler hangi takımlar arasında ve saat kaçta yapılacak sorularının yanıtını futbolseverler için derledik.
eFootball.Pro IQONIQ 2020/21 sezonu 8 Mayıs fikstürü
- Juventus-Manchester United FC –14:15
- Galatasaray SK vs. FC Barcelona – 15:10
- AS Roma vs. FC Schalke 04 –16:05
- AS Monaco vs. FC Bayen München –17:00
- Arsenal FC vs. Celtic FC –17:55
- FC Barcelona
- Manchester United FC
- FC Bayen München
- Juventus
- Arsenal FC
- AS Roma
- Celtic FC
- FC Schalke 04
- Galatasaray SK
- AS Monaco
2019/2020 sezonu bilindiği üzere 12 Aralık tarihinde başlamıştı. Tunuvada dünyanın en büyük futbol takımları olarak anılan takımlar kıyasıya mücadele ediyor.
Son Güncelleme: 06.05.2021 21:14