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eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?

Dünyanın en büyük futbol kulüplerini bünyesinde barındıran eFootball.Pro IQONIQ tüm heyecanıyla devam ediyor. Sezonda dokuzuncu maç gününe gelindi. Heyecanla beklenen dokuzuncu maç gününde karşılaşacak iki takım belli oldu. eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman soruları futbolseverler tarafından yanıtlanmak üzere bekleniyor. Beklenen açıklama geldi. İşte detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:14
eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?
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2020/2021 sezonunun 9.gününe gelindiğinde fikstürler ve maç saatlerinin nasıl olacağı nihayet belli oldu. Dokuzuncu maç gününün 8 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da olduğu Konami Digital Entertainment B.V tarafından duyuruldu. Futbolseverlerin merakla beklediği eşleşmeler açıklandı. Kıyasıya mücadeleler hangi takımlar arasında ve saat kaçta yapılacak sorularının yanıtını futbolseverler için derledik.

eFootball.Pro IQONIQ 2020/21 sezonu 8 Mayıs fikstürü

  • Juventus-Manchester United FC –14:15
  • Galatasaray SK vs. FC Barcelona – 15:10
  • AS Roma vs. FC Schalke 04 –16:05
  • AS Monaco vs. FC Bayen München –17:00
  • Arsenal FC vs. Celtic FC –17:55

Şeklinde oynanacak. Sezonda yer alan diğer takımların tam listesini merak edenler için ise listede şu takımlar yer alıyor;

  • FC Barcelona
  • Manchester United FC
  • FC Bayen München
  • Juventus
  • Arsenal FC
  • AS Roma
  • Celtic FC
  • FC Schalke 04
  • Galatasaray SK
  • AS Monaco

2019/2020 sezonu bilindiği üzere 12 Aralık tarihinde başlamıştı. Tunuvada dünyanın en büyük futbol takımları olarak anılan takımlar kıyasıya mücadele ediyor.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:14
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EFootball Galatasaray SK Vs BarcelonaDokuzuncu Maç Günü8 Mayıs
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