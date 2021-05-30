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Efes’in finalde Barcelona’ya karşı!

Euroleague’de yarın İspanya’nın Barcelona takımıyla finale çıkacak olan Anadolu Efes, Avrupa’nın 1 numaralı kupasını almak istiyor. Geçmişte Avrupa’da 3 kez mutlu sona ulaşan Efes’in koçu Ergin Ataman’ın kariyeri için de ilk olabilir.

30 Mayıs 2021 Pazar 01:27
Efes’in finalde Barcelona’ya karşı!
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Anadolu Efes dörtlü final ’in son maçında yarın sahaya çıkıp Barcelona’yı yenerek kupayı almak istiyor. Almanya’nın Köln şehrinde organize edilen yarı finalin ilk maçında CSKA Moskova’yı 89-86’lık skorla geçen Efes finalde, Armani Milan’ı 84-82’lik skorla geçen Barcelona’yla kozlarını paylaşacak.

Dördüncü kez dörtlü final ’de olan Efes daha önce 1 kez daha final oynamıştı. Lacivert Beyazlı takım 2019’da finalde CSKA Moskova’ya yenilip kupanın ucundan dönmüştü.

Hedef Avrupa kupası

Anadolu Efes 25 yıl sonra ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı istiyor. Bu sezon çok iyi bir form yakalayan Efes, 1996 senesinde Türk basketbolunun uluslararası alanda ilk kupasını kazanmayı başarmıştı. 1996’da Radıvoj Koraç Kupası’nı kazanan Efes Türk basketbol kulüplerinin öncülerindendir.

Anadolu Efes kupayı kaldırması halinde Fenerbahçe’den sonra Euroleague’i kazanan ikinci Türk takımı olmanın gururunu yaşayacak. Bizimde kalbimiz yarın Anadolu Efes takımıyla olacak.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesEuroLeagueBarcelonaFinalKupa
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