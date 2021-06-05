Efes, Fenerbahçe’yi bozguna uğrattı: 111-71

Turkish Airlines Euroleague finalinde Barcelona’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes, rotasını ING Basketbol Süper Ligi’nin Play-Off final serisine çevirdi. Serinin ilk maçında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe’yi ağırlayarak başlayan mavi beyazlı takım, güçlü rakibini adeta sahadan silerek 111-71 skorla galip geldi. Böylece Efes, seride 1-0 öne geçti.

Maça etkili başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe Beko oldu. Maçın başında Marko Guduric ve Nando De Colo’nun seri atışları ile başlayan Fenerbahçe, ilk dakikaları 7 sayı fark ile 10-3 önde geçirdi. Bu dakikaların ardından sarı lacivertliler, ilk dakikalardaki üstün oyununu hücum sırasında yaptığı top kayıpları ile kaybetmeye başladı. Anadolu Efes, rakibinin bu düşüşünü iyi değerlendirerek Vasilie Micic ve Beaubois’in sayılarıyla beraber farkı eritmeyi başardı. Fenerbahçe son 4 dakika gerçekleşen televizyon arasına 12-8 ile önde giriş yaptı. Mola sonrasında Efes Larkin önderliğinde periyodu 21-21’e getirdi ve ilk çeyrek bu şekilde sona erdi.

İkinci çeyreğin başları sayı açısından kısır geçerken, ilk dakikalarda 26-26’lik eşitlik söz konusu oldu. Sonrasında ipleri eline alan Efes, Sertaç Şanlı’nın basketiyle skoru 33-28’e taşıdı. Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı’ya Jan Vesely ile karşılık vererek skoru 33-32 yaptı. Melih Mahmutoğlu’nun ürettiği 5 sayı ile beraber önde kalmaya devam sarı lacivertlilere karşı mavi beyazlı takım etkili hücum performansı ile ilk yarıyı 43-40 skorla üstün bitirdi.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe’nin formsuz hücum performansını iyi değerlendiren Anadolu Efes, güçlü rakibini kontra hücumlarla cezalandırdı. Çeyreğin 3. dakikasında farkı 8’e çıkaran Efes, üstün oyunuyla Fenerbahçe’nin baş antrenörü Igor Kokoskov’nun mola aldırmasına neden oldu. Mola sonrasında Anadolu Efes, yıldız oyuncuları Shane Larkin ve Vasilie Micic ile beraber farkı 11’e kadar yükseltti ve çeyreği 29 sayı farkla 80-51 önde bitirdi.

Son çeyreğe üstün başlayan taraf Efes oldu. Mavi beyazlılar ile sarı lacivertlilerin karşılık sayıları ile geçen son çeyreğin ortalarına doğru Efes, vitesi iyice arttırarak farkı 34 sayıya çıkardı. Kalan sürede de maçın mutlak hakimi olan Anadolu Efes, dev karşılaşmadan 40 sayı fark ile 111-71 kazandı.

Shane Larkin, attığı 23 sayı ile maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu. Seride 1-0 öne geçen Avrupa Şampiyonu Efes, serinin ikinci maçında Fenerbahçe’yi yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk edecek. Maç 5 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Anadolu Efes iki maç daha kazanması halinde şampiyonluk kupasını Fenerbahçe’nin sahasında kaldırmış olacak.