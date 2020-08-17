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Edinson Cavani Benfica'ya imza attı!

Son günlerde adı sık sık Galatasaray ile anılan Edinson Cavani transferi ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Açıklamalar Cavani'nin menajerinden gelirken oyuncunun Benfica ile anlaştığını ve kısa süre içerisinde imza atacağı belirtildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:24
Edinson Cavani Benfica'ya imza attı!
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PSG’de sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan Cavani’nin yeni takımı belli oldu. Adı son zamanlarda Galatasaray ile de anılan Edinson Cavani’nin Benfica ile anlaştığı kesinleşti.


Açıklamalar Cavani’nin menajeri Walter Guglielmone’den gelirken menajer, ‘Benfica ile yaptığımız görüşmelerde anlaşma noktasına geldik. Ancak henüz imzalar atılmadı’ ifadelerini kullanarak Cavani hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

Uruguay basınından Cavani Lizbon’a gidiyor iddiası

PSG’de 7 yıldır forma giyen Cavani, 301 maçta 200 gol atarken kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. PSG’de 6 lig şampiyonluğu yaşayan oyuncunun adı son zamanlarda çok fazla takımla anılsa da Benfica transferinin kesinleştiği belirtildi.



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:25
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