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Edinson Cavani Benfica Yolcusu!

PSG'nin dünyaca ünlü forvet oyuncusu Edinson Cavani yapılan son açıklamalar ile birlikte Portekiz yolcusu olacak. Portekiz'in en büyük takımlarından bir tanesi olan Benfica ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Cavani'nin ne zaman duyurulacağı merak edilmeye devam ediyor.

11 Ağustos 2020 Salı 23:21
Edinson Cavani Benfica Yolcusu!
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Fransa’nın Paris Saint Germain kulübünde forma giyen dünyaca ünlü forvet Edison Cavani Portekiz devi Benfica ile anlaşmaya vardı. Cavani ile 3 yıllık sözleşme konusunda tüm şartlarda anlaşan Benfica kulübü kısa süre içerisinde Cavani’yi duyurmayı planlıyor.

Adı son günlerde Galatasaray ile de anılan dünyaca ünlü forvet Edison Cavani Benfica ile anlaşmak üzere. Uruguaylı yıldız forvetin Benfica ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kesinleşmek üzere.


Alacağı yıllık maaşa ek olarak imza parası ve bonusta alacağı belirtilen Cavani’nin yıllık maliyetinin ne kadar olacağı konusunda henüz kesin bilgi bulunmuyor.

Benfica Teknik direktörü Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldız için, ‘Başkan elinden geleni yapıyor ama kolay değil’ açıklamalarında bulunarak yıldız futbolcuyu ne kadar istediğini belirtti.

Cavani PSG’de çıktığı 200 lig maçında 138 gol atarken 30 asistlik performansı ile göz doldurdu.

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 23:21
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