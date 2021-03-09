Edin Visca gemileri yaktı, Trabzon'a gitmek istiyorum

’in tecrübeli oyuncusu Edin, takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli oyuncu devre arasında da ayrılık isteğini yönetime bildirmiş ancak kabul görmemişti. Visca, son olarak eski teknik direktörü Abdullah Avcı’yı aradı ve’da oynamak istediğini söyledi.

Ligde 16.sırada yer alan ve zor günler geçiren Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Visca’nın sezon sonundan şartların oluşması halinde transfer olması bekleniyor. Öte yandan Abdullah Avcı’da eski öğrencisini takımında görmek istiyor.