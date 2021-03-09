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Edin Visca gemileri yaktı, Trabzon'a gitmek istiyorum

Başakşehir’de Edin Visca krizi yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Visca, Abdullah Avcı ile görüştü ve Trabzonspor’da oynamak istediğini söyledi.

09 Mart 2021 Salı 10:55
Edin Visca gemileri yaktı, Trabzon'a gitmek istiyorum
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Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Edin Visca, takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli oyuncu devre arasında da ayrılık isteğini yönetime bildirmiş ancak kabul görmemişti. Visca, son olarak eski teknik direktörü Abdullah Avcı’yı aradı ve Trabzonspor’da oynamak istediğini söyledi.

Ligde 16.sırada yer alan ve zor günler geçiren Başakşehir ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Visca’nın sezon sonundan şartların oluşması halinde transfer olması bekleniyor. Öte yandan Abdullah Avcı’da eski öğrencisini takımında görmek istiyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 10:55
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Anahtar Kelimeler:
ViscaTrabzonsporBaşakşehir
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