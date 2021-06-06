Edin Dzeko ve Arda Turan Marmaris'te

Edin Dzeko eşiyle birlikte Türkiye’ye tatil yapmak için geldi. 35 yaşındaki yetenekli futbolcu Galatasaray ve Beşiktaş ile adını duyurmakta. Transfer işlemlerinde hangi takımda olacağı da merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile adını duyuran Dzeko görüntüleri ile de şaşırttı.

Transfer iddiaları gündemde

Edin Dzeko ve eşi Amra Dzeko ile birlikte tatil için Marmaris’i tercih ettiler. Gittikleri yerde Arda Turan ile karşılaşan ikili bir araya geldi. Yapılan paylaşımlar sonrasında transfer haberleri tekrardan gündeme gelmeye başladı. Arda Turan ile arkadaş ortamında bulunan Dzeko hangi takımda olacağı da heyecanla bekleniyor.

Roma da forma giyen yetenekli futbolcu 38 kere forma giyerek 13 gol ve 5 asist yaparak adını duyurdu. Türkiye’de tatili devam eden Dzeko, döndüğü zaman menajeri ile konuşup bir karar vereceğini duyurdu.