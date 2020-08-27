Eddie Newton kimdir? Trabzonspor'da yeni dönem

Eddie Newton, Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas gibi önemli isimlerle çalışmıştır.Eddie Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça iyi ve aktif bir görevdeydi.

Peki Eddie Newton kimdir? Eddie Newton'ın scout konusunda geniş bir ağ ve çevresi bulunuyor.Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’la paylaşıyor.

Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli başarılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın etkisi büyük oldu. Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.Oyuncularla bire bir iletişime girmekten kaçınmayan Newton, Hüseyin Çimşir’le de sık sık fikir alışverişinde bulunuyordu.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'ı getirdi.Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:"Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newtonile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz...