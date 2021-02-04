Eczacıbaşı çeyrek finale yükseldi

Türk voleybonun önemli takımlarından olanVitra dün kazandıkları maç ile önemli bir başarıya imza attılar.Rusya’nın Yantany Spor Salonu’nda oynanan maçta takımımız 25-20,25-19,25-17’lik setler ile 3-0 kazanarak adınıe yazdırdı.

Grupta oynadıkları 5.maçı da kazanarak lider olmayı ve yapacakları son maç öncesi çeyrek finale kaldılar.