Eczacıbaşı çeyrek finale yükseldi

Sahadan 3-0'lık setle ayrılan takımımız son maç öncesi Çeyrek final biletini aldı
04 Şubat 2021 Perşembe 00:51
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Türk voleybonun önemli takımlarından olan Eczacıbaşı Vitra dün kazandıkları maç ile önemli bir başarıya imza attılar.Rusya’nın Yantany Spor Salonu’nda oynanan maçta takımımız 25-20,25-19,25-17’lik setler ile 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Grupta oynadıkları 5.maçı da kazanarak lider olmayı ve yapacakları son maç öncesi çeyrek finale kaldılar.
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