Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı, Beşiktaş tek Türk futbol takımı seçildi

Dünya genelinde en değerli futbol kuluplerinin hangileri olduğu belirlendi. Beşiktaş ise dünyanın en değerli futbol kulupleri arasında yerini alan tek Türk futbol takımı seçildi. 2021-2022 sezonu büyük heyecanlarla devam ederken büyük ligler de takımlarını şekillendiriyor.

1 milyar 280 milyon euro değere sahip olan Manchester City, Premier Lig Şampiyonu olarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye açısından transfer dönemi, Süper Lig'de Avrupa ile karşılaştırıldığında yaklaşık bir hafta fazla sürmüş oldu. Türkiye'deki şampiyon olmaya aday 4 büyük takım, önemli ilerlemeler kaydetti. Keza bu konuda Beşiktaş, takımına önemli isimleri kazandırarak takımını güçlü konuma getirmeyi başardı.

Türkiye'deki 4 büyük takımın kadro değerlerine bakıldığında sıralama şu şekilde:

1-Beşiktaş

2-Fenerbahçe

3-Galatasaray

4-Trabzonspor