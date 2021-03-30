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Dünya Kupası Elemeleri TRT Spor Türkiye Letonya izle - Türkiye Letonya TRTspor canlı yayını

Dünya Kupası Elemeleri üçüncü grup maçında Türkiye Letonya ile karşılaşacak. Futbol seveler TRT Spor ekranlarından yayınlanacak Türkiye Letonya maçı canlı yayın izlemek ekranını araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 21:15
Dünya Kupası Elemeleri TRT Spor Türkiye Letonya izle - Türkiye Letonya TRTspor canlı yayını
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Dünya Kupası grup elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı gruptaki üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 30 Mart Salı günü saat 21:45’te başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara getirilecek. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

Muhtemel 11’ler

Türkiye:

Uğurcan, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

Letonya:

Ozols, Jurkovskis, Cenomordjis, Tarasovs, Savalnieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Kamess, Uldiriks.

A Milliler üçte üç peşinde

A Milli Takım Dünya Kupası grup elemelerinde Hollanda ve Norveç ile karşılaştı. Millilerimiz ilk iki maçını kazanarak grupta 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın Hollanda’yı 4-2, Norveç’i ise 3-0’lık net skorlarla geçmesi gruptan lider çıkmak için umut vaat etti.

Letonya puan için geliyor

Deplasman ekibi Letonya ise gruptaki ilk maçını Karadağ karşısında 2-1’le kazanırken, ikinci maçta Hollanda’ya 2-0’lık skorla yenildi. İlk iki maçta 3 puanla 5.sırada kalan Letonya milliler karşısına puan almak içim çıkacak.

7. kez karşı karşıya

A Milli Takım daha önce 6 kez Letonya ile karşı karşıya geldi. Bu maçlarda millilerimiz sadece bir kez kazanabilirken 4 karşılaşma berabere biterken, 1 kez de Letonya galip geldi.

Öte yandan Letonya 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off maçlarında yaşanan Letonya faciası ise akıllardaki yerini koruyor. Play-Off maçlarında milli takımımız ilk maçı 1-0 kazanmasına rağmen İstanbul’daki maçta üstünlüğünü koruyamamış ve şampiyonaya Letonya’ya hezimetiyle veda etmişti. O dönemde takımın başında yer alan Şenol Güneş, rövanş için Letonya maçından mutlak galibiyet bekliyor.

Kadroya yeni isimler dahil edildi

A Milli Futbol takımımızda Letonya maçı öncesi Emre Kılınç, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan ilk iki maçın ardından kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Alpaslan Öztürk, Enis Destan ve Bünyamin Balcı kadroya alındı.

Maç seyircisiz oynanacak

TFF Türkiye Letonya maçında stat kapasitesinin %15’i kadar seyirci alacağını duyurmuştu. Ancak alınan yeni karar sonrası maçın seyircisiz oynanacağı duyuruldu. Futbol severler karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edebilecek. Türkiye Letonya maçı TRT Spor ekranlarında 20:45’te canlı olarak yayınlanacak.  

Türkiye Letonya maçı canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 30.03.2021 21:15
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLetonyaMilli MaçDünya KupasıTRT Spor
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