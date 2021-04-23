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Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti. Doğan Erdoğan Rize’den ayrılma kararı aldı.

23 Nisan 2021 Cuma 18:45
Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi feshedildi
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Trabzonspor’da oynadıktan sonra dikiş tutturamayan ve sezon başında bordo mavili ekipten ayrılan genç futbolcu Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı. Rizespor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Doğan Erdoğan, burada da dikiş tutturamadı. Bir dönem Trabzonspor forması giyen Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti. Doğan Erdoğan Rize’den ayrılma kararı aldı.

Çaykur Rizespor forması ile şimdiye kadar 21 süper lig maçına çıkan Erdoğan, bu maçlarda bir asist yaparken bir tane de gol attı. Ancak sezon sonu beklenmeden sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Çaykur Rizespor şimdiye kadar üç futbolcuyla yollarını ayırdı. Doğan Erdoğan’ın yeni takımının kim olacağı merak ediliyor. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz.




Son Güncelleme: 23.04.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Doğan ErdoğanRizespor
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