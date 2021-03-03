İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...

Djokovic, ilk sırada en uzun süre kalma rekorunda Roger Federer'i yakaladı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya derecesinde 310 hafta ilk sırada yer almayı garanti ederek İsviçreli Federer'in rekoruna ortak oldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:57
Djokovic, ilk sırada en uzun süre kalma rekorunda Roger Federer'i yakaladı
Takip Et:

Sezonun ilk grand slam tunuvası Avustralya Açık'ta geçen ay şampiyonluğu elde eden ve daha sonra dünya derecesinde gelecek haftayı da ilk sırada olmayı garanti eden 33 yaşındaki Djokovic, Ferer'in 310 haftalık rekoruna ortak oldu.

Bu başarıdan çok mutlu olduğunu söyleyen Novak Djokovic "Bir numarada en uzun süre kalma rekoruna ortak olmak, beni çok rahatlattı. Bundan sonra dikkatimin çoğunu, sonraki grand slam tunuvalarını kazanmaya vereceğim." dedi.

Djokovic'in kayaerinde 18 grand slam şampiyonluğu elde etti. Ancak tenis tarihinde en fazla süre zirvede yer alan sporcu haline gelmesi için önünde zorlu bir yol var.

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova(322 hafta) ve Serena Williams(319 hafta) zirvede en uzun süre yer alan tenisçiler derecesinde Djokovic'in öünde bulunuyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TenisDjokovic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle

Popüler Haberler

Kardeşlerim Dizisi Ömer Kimdir? Ömer karakterinin gerçek adı nedir? Sevgilisi, kilosu ve boyu
Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Volovan Tarifi nedir? Patlıcanlı Volovan nasıl yapılır? Püf noktaları
TÜBİTAK personel alımı yapacağını duyurdu! TÜBİTAK başvuru ekranı
Kardeşlerim dizisi Kadir kimdir? Halit Özgür Sarı kimdir?
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Mucizesi nedir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Gelir vergisinde neler beyan edilir, neye göre hesaplanır? 2021
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Babamın Kemanı filmi oyuncuları belli oldu
7.Koğuştaki Mucize filmi vizyon tarihi belli oldu! Aras Bulut İynemli'nin yeni filmi 7.Koğuştaki Mucize fragmanı rekora koşuyor
Kuvel Kalesi gerçekte var mı? Kuvel Kalesi nerede, kim fethetmiştir?
Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? BluTV Alef dizisi yeni bölüm tarihi
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak, whatsapp kapanacak mı, iptal mi olacak?
Kamu ve resmi daireler Coronavirüs nedeniyle kapanacak mı? Noterler açık olacak mı? Bankalar kapanacak mı? PTT 'ler açık olacak mı?
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın yer aldığı diziler
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Denizli hangi risk grubunda yer alıyor? Renk kodu ne? Denizli’de sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.