Djokovic, ilk sırada en uzun süre kalma rekorunda Roger Federer'i yakaladı

Sezonun ilk grand slam tunuvası Avustralya Açık'ta geçen ay şampiyonluğu elde eden ve daha sonra dünya derecesinde gelecek haftayı da ilk sırada olmayı garanti eden 33 yaşındaki Djokovic, Ferer'in 310 haftalık rekoruna ortak oldu.

Bu başarıdan çok mutlu olduğunu söyleyen Novak Djokovic "Bir numarada en uzun süre kalma rekoruna ortak olmak, beni çok rahatlattı. Bundan sonra dikkatimin çoğunu, sonraki grand slam tunuvalarını kazanmaya vereceğim." dedi.

Djokovic'in kayaerinde 18 grand slam şampiyonluğu elde etti. Ancak tenis tarihinde en fazla süre zirvede yer alan sporcu haline gelmesi için önünde zorlu bir yol var.

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova(322 hafta) ve Serena Williams(319 hafta) zirvede en uzun süre yer alan tenisçiler derecesinde Djokovic'in öünde bulunuyor.