Dinamo Kiev Play - Off'lara kaldı!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turu devam ederken play-off turunu ilk geçen takım Dinamo Kiev oldu. 15 Eylül 2020 tarihinde oynanan Dinamo Kiev – AZ Alkmaar maçında rakibini 2 – 0 yenen Kiev ekibi play-offlara kalarak başarı elde etti.
Maçın sonucunu belirleyen ve Dinamo Kiev ekibini play-offlara taşıyan golü ise Shaparenko kaydetti.
Dinamo Kiev bu sonuçlar birlikte Gent’in rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme tutu 16 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 5 maçla birlikte son bulacak.
Son Güncelleme: 16.09.2020 14:05