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Dinamo Kiev Play - Off'lara kaldı!

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda AZ Alkmaar ile karşılaşan Dinamo Kiev rakibini 2-0 yenerek adını Play - Off'lara yazdırdı. Ukrayna temsilcisi Play - Off'larda Gent'in rakibi oldu.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:05
Dinamo Kiev Play - Off'lara kaldı!
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Şampiyonlar Ligi ön eleme turu devam ederken play-off turunu ilk geçen takım Dinamo Kiev oldu. 15 Eylül 2020 tarihinde oynanan Dinamo Kiev – AZ Alkmaar maçında rakibini 2 – 0 yenen Kiev ekibi play-offlara kalarak başarı elde etti.


Ukrayna temsilcisinin ilk golünü geçtiğimiz yıllarda Ankaragücü forması da giymiş olan Gerson Rodrigues atarken gol 49. Dakikada geldi.

Maçın sonucunu belirleyen ve Dinamo Kiev ekibini play-offlara taşıyan golü ise Shaparenko kaydetti.

Dinamo Kiev bu sonuçlar birlikte Gent’in rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme tutu 16 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 5 maçla birlikte son bulacak.



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:05
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Anahtar Kelimeler:
ön ElemeŞampiyonlar LigiDinamo Kiev
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