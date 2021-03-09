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Dimitris Pelkas sağlık durumu nasıl, ne zaman takıma katılacak?

Süper Lig’in 29. haftasına girerken Fenerbahçe ve Konyaspor 8 Mart tarihinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe oyuncusu Dimitris Pelkas maç esnasında sakatlandı. Peki Dimitris Pelkas’ın sağlık durumu nasıl? Yunan futbolcu Fenerbahçe’ye ne zaman katılacak?

09 Mart 2021 Salı 20:38
Dimitris Pelkas sağlık durumu nasıl, ne zaman takıma katılacak?
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8 Mart 2021 tarihlerinde oynana Süper Lig mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 net skor ile galip ayrılan sarı lacivertliler oldu. Ancak Fenerbahçeli taraftarların galibiyet sevinci kursaklarında kaldı. Maçın 80.dakikasında Konyaspor Skubic ile talihsiz şekilde çarpışan Yunan yıldız Pelkas, kısa sürede bilinç kaybı yaşadı. Apar topar ambulansa hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe taraftarının yüreğini ağzına getirdi.

Kulüp yöneticilerinden Selahattin Baki basın mensuplarına ünlü futbolcunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada Dimitri Pelkas’ın durumunun iyi olduğunu, kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını söyledi. 2 gün kadar evde dinleneceğini daha sonra antrenmanlara devam edeceğini açıklayan Baki, Pelkas’ın uyandığında ise sadece iki soru sorduğunu söyledi. Sorulardan bir tanesi maç skoru diğeri ise çarpıştığı oyuncu Skubic’in kart görüp görmediği oldu.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Dimitri PelkasFenerbahçeKonyaspor
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